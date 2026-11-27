Заборгованість жителів Збаража за послуги водопостачання перед місцевим комунальним підприємством становить близько 500 тисяч гривень.

Про це повідомили у МКП «Збараж», закликавши споживачів своєчасно оплачувати рахунки та погашати наявні борги.

На підприємстві наголошують, що в умовах енергетичної нестабільності та необхідності використання резервних генераторів для забезпечення водопостачання своєчасна оплата послуг є особливо важливою.