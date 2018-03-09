Школярі Тернополя вигадали пристрої, корисні для школи, дому і міста
У Тернопільській школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука відбувся конкурс моделювання.
Перед учнями 7-10 класів було завдання — придумати та створити модель пристрою, який би був корисним для школи, дому, або ж міста. Попередньо учасники конкурсу продумували свої роботи та готували матеріал для її виконання, а в суботу впродовж 2-3 годин створювали повну модель своєї розробки та презентували її суддям.
Школярі створили наступні моделі:
- 7-А клас – «Cinema-бункер» та орнамент бруківки шкільного подвір’я;
- 7-Б клас – апарат розливу солодкої води;
- 7-В клас – іграшковий майданчик для зоокуточка;
- 8-А клас – переробно-сміттєва станція та механічна рука;
- 8-Б клас – диван з піддонів, подушки та матрац;
- 8-В клас – шкільний дворик (зона відпочинку, ігровий майданчик, лабіринт, атракціон-енергозбирач);
- 9-А клас – фільтр для очищення води та пристрій для витискання соку;
- 9-Б клас – дозатор цукерок, пристрій для розливу води;
- 9-В клас – піноблокова лавка, альпійська гірка для квітів, пуф з автомобільних шин;
- 10-ЛФ клас – лавочка з нотами, орнамент бруківки шкільного подвір’я;
- 10-ЛА клас – «Smart Recycle Bin» (збирач і розподілювач для батарейок та пластику).
Журі визначило кращі роботи та нагородило грошовими преміями:
І місце – 8-А клас
ІІ місце – 8-Б клас та 7-В клас