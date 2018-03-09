Школярі Тернополя вигадали пристрої, корисні для школи, дому і міста

У Тернопільській школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука відбувся конкурс моделювання.

Перед учнями 7-10 класів було завдання — придумати та створити модель пристрою, який би був корисним для школи, дому, або ж міста. Попередньо учасники конкурсу продумували свої роботи та готували матеріал для її виконання, а в суботу впродовж 2-3 годин створювали повну модель своєї розробки та презентували її суддям.

Школярі створили наступні моделі:

7-А клас – «Cinema-бункер» та орнамент бруківки шкільного подвір’я;

7-Б клас – апарат розливу солодкої води;

7-В клас – іграшковий майданчик для зоокуточка;

8-А клас – переробно-сміттєва станція та механічна рука;

8-Б клас – диван з піддонів, подушки та матрац;

8-В клас – шкільний дворик (зона відпочинку, ігровий майданчик, лабіринт, атракціон-енергозбирач);

9-А клас – фільтр для очищення води та пристрій для витискання соку;

9-Б клас – дозатор цукерок, пристрій для розливу води;

9-В клас – піноблокова лавка, альпійська гірка для квітів, пуф з автомобільних шин;

10-ЛФ клас – лавочка з нотами, орнамент бруківки шкільного подвір’я;

10-ЛА клас – «Smart Recycle Bin» (збирач і розподілювач для батарейок та пластику). Журі визначило кращі роботи та нагородило грошовими преміями: І місце – 8-А клас

ІІ місце – 8-Б клас та 7-В клас