Хресна дорога у Тернополі об’єднала тисячі вірних у молитві за Україну

10 квітня в Архикатедральному Соборі Тернополя відбулася Хресна дорога, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та єпископ-помічник Теодор Мартинюк. Зважаючи на військовий стан в Україні, великопосна молитва транслювалася у режимі онлайн, що дозволило об’єднати тисячі вірних та спільно просити в Бога перемоги у війні. Військові Збройних Сил Україні стали її учасниками та почергово несли хреста. Про це повідомляє пресслужба архиєпархії.

«Ми сьогодні зібралися на молитву, коли наша Церква, наш український народ несе хрест страшної війни, – сказав у вступному слові архипископ Василій. – Війни, на якій знищують наші міста, архітектурні пам’ятки, вбивають невинних людей, дітей. І ми, Господи, сьогодні на цій Хресній дорозі підносимо свої руки, свої серця і благаємо Тебе про перемогу, про закінчення війни. Благаємо тебе за наше місто Тернопіль, за наш край, за мир в Україні. В тяжких хвиля життя наш народ шукав помочі в Бозі. Я заохочую всіх до щирої молитви. Роздумуючи про муки і страсті Ісуса Христа, жертвуймо молитву за наш народу, дітей, внуків, Україну та перемогу».

З благословення митрополита Василія були укладені та прозвучали особливі молитовні наміри, які охоплюють найбільш постраждалі міста України та тих осіб, які сьогодні найбільше потребують молитви через складні воєнні обставини. А саме: за столицю Київ та за міста і села Київщини, за Суми, міста і села страждаючої Сумщини, за Харків, Миколаїв, Маріуполь, Запоріжжя, Енергодар, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг тощо.

Молільники просили Божого заступництва для українського народу, українських матерів, які у тривозі за майбутнє своїх дітей, за усі країни та народи, що допомагають Україні у нерівній важкій боротьбі, за волю та правду, за українських волонтерів, що жертвують свої сили та час для того, щоб послужити ближнім у найтяжчу хвилину, за усіх небайдужих людей. Та найбільше – за захисників, за усіх поранених воїнів, полонених, щоб Господь зцілив їхні рани та полегшив їхні страждання.

Духовне слово єпископа-помічника Теодора Мартинюка [відеосюжет]:

Під час Хресної ходи стаціями Хресної дороги у Архикатедрі військові різних підрозділів почергово несли хрест, а священнослужитель Собору святу реліквію – частинку Чесного і Животворящого Хресна Господнього, яка була спеціально доставлена з Малої базиліки Матері Божої Зарваницької с. Зарваниця. Кир Василій, насамкінець, всіх благословив, уділив відпуст та побажав перемоги над ворогом.