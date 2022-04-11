Для територіальних громад Тернопільщини малий бізнес сплатив 253,6 млн грн єдиного податку

Впродовж першого кварталу 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 253,6 млн грн єдиного податку, це на 21,1 млн грн більше, ніж очікувалося. Приріст цього платежу до січня-березня 2021 року склав 53,7 млн гривень.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. З початку цього року вони сплатили 185,4 млн грн єдиного податку, що на 46,3 млн грн більше, ніж минулоріч. Юрособи-спрощенці перерахували тергромадам у січні-березні 33,6 млн грн єдиного податку, а це плюс 6,5 млн гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, сплатили у першому кварталі 2022 року 34,5 млн грн єдиного податку.

Відрадно, що малий бізнес сплачує єдиний податок, незважаючи на пільги щодо його сплати на період воєнних дій. Так, упродовж березня цього року бюджети тергромад краю отримали 32,8 млн грн єдиного податку, що на 4,7 млн грн більше, ніж торік.

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