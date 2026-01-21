КП «Тернопільводоканал» надаватиме послуги споживачам із 10 сіл навколо Тернополя

Виконком Тернополя дозволив надання послуг водопостачання і водовідведення для споживачів із 10 сіл сусідніх громад

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам із десяти сіл територіальних громад, з якими Тернопільська міська територіальна громада не уклала договори про співробітництво у відповідній сфері.

Йдеться про споживачів, які станом на 24 листопада 2025 року — дату набрання чинності рішенням міської ради № 8/52/25 — уже були абонентами КП «Тернопільводоканал». Саме для них продовжать надання комунальних послуг.

Рішенням виконкому також визначено межі територій та граничні обсяги, в межах яких здійснюватиметься діяльність з постачання води та водовідведення в окремих населених пунктах.

Зокрема, у селах Байківці, Гаї Гречинські та Гаї Шевченківські Байковецької територіальної громади передбачено до 126,5 тис. м³ води на рік з централізованого водопостачання та до 123 тис. м³ на рік з централізованого водовідведення.

Для сіл Біла, Плотича, Івачів Долішній, Чистилів, Івачів Горішній та Великий Глибочок Білецької територіальної громади встановлено ліміти до 136,5 тис. м³ води на рік з централізованого водопостачання та до 2 тис. м³ на рік з централізованого водовідведення.

У селі Підгороднє Підгороднянської територіальної громади послуги з централізованого водопостачання надаватимуться в обсязі до 3,7 тис. м³ на рік.

Як зазначається у рішенні, його ухвалено з урахуванням наявних потужностей та пропускної здатності систем централізованого водопостачання і водовідведення Тернопільської громади, а також відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року з перспективою дії до 2034 року.