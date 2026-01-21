У Чортківській громаді зафіксували випадок сказу у домашнього собаки: запроваджено карантин

У селі Росохач Чортківської громади виявили випадок сказу у домашнього собаки. У зв’язку з цим відбулося засідання протиепізоотичної комісії, за підсумками якого в населеному пункті запроваджено карантинні обмеження терміном на два місяці.

Сказ — особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке передається від тварин до людей. У разі несвоєчасного звернення по медичну допомогу хвороба у 100% випадків завершується летально. Основним і найефективнішим способом профілактики є щорічна вакцинація домашніх тварин.

Фахівці закликають мешканців громади бути уважними до стану здоров’я своїх улюбленців. У разі появи агресивної поведінки, надмірної слинотечі, порушення координації рухів або інших нетипових змін необхідно негайно повідомити ветеринарну службу. Якщо ж людину вкусила або подряпала тварина, слід терміново звернутися до лікаря та пройти курс профілактичних щеплень.

У Чорткові вакцинацію домашніх тварин проти сказу можна пройти безкоштовно у ветеринарній клініці за адресою: вул. Володимира Великого, 10.

Мешканців громади просять дотримуватися карантинних обмежень та не ігнорувати профілактичні заходи, адже своєчасна вакцинація та обережність рятують життя.