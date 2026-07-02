На Тернопільщині п’яний водій збив 13-річну дівчину на електросамокаті

1 липня в одному із сіл Хоростківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої тяжко травмувалася неповнолітня.

За попередньою інформацією, близько 17:30 38-річний водій автомобіля Fiat виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з дівчиною 2012 року народження, яка пересувалася на електросамокаті.

Унаслідок аварії дитина отримала численні переломи, травми та забої. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Результат перевірки газоаналізатором «Драгер» показав 3,8 проміле алкоголю в крові.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.

Обставини аварії встановлюють слідчі.