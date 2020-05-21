Митрополит Василій передав засоби епідеміологічного захисту для храмів районних центрів Тернопільщини

19 травня відбулася зустріч архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка та священників-деканів. У ході зібрання в приміщенні курії Тернопільсоко-Зборівсьокої архиєпархії архиєрей здійснив аудит дотримання санітарних вимог у храмах районних центрів та сіл Тернопільщини, було обговорено стан душпастирської діяльності та потреби парафіяльних громад.

Відтак, архиєпископ Василій пригадав необхідність відповідального дотримання приписів карантину та при підтримці Антикризового центру по боротьбі з Covid-19, який діє при управлінні Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, роздав професійні медичні засоби, серед яких: маски, захисні щити, окуряри, рукавички, захисні костюми.

прес-служба архиєпархії