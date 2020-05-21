Квітникарка подарувала Заліщикам близько п’яти сотень рослин колеусу

Шановна пані Марія, від імені всіх заліщан, прийміть найсердечнішу подяку, — відповіли на благородний жест у Заліщицькій міській раді. — Насправді, робота квітникаря нелегка, це важка і кропітка праця, яка передбачає щоденну справу з землею. Дякуємо, за те, що змогли поділитися з нашими жителями плодами своєї праці. Нехай добро, зроблене Вами, повернеться сторицею.