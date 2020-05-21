08:02 | 21.05.2020
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Квітникарка подарувала Заліщикам близько п’яти сотень рослин колеусу

Irena 0 Views Прокоментуй!

Місцева квітникарка, жителька села Дунів Марія Стефанюк подарувала місту Заліщики близько п’яти сотень рослин колеусу.

Ця квітка з райдужним забарвленням родом із тропічних лісів Азії та Африки, там він росте в дикій природі, а в наших краях вирощують колеус гібридний.

  • Шановна пані Марія, від імені всіх заліщан, прийміть найсердечнішу подяку, — відповіли на благородний жест у Заліщицькій міській раді. — Насправді, робота квітникаря нелегка, це важка і кропітка праця, яка передбачає щоденну справу з землею. Дякуємо, за те, що змогли поділитися з нашими жителями плодами своєї праці. Нехай добро, зроблене Вами, повернеться сторицею.

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