21 травня: на Тернопільщині – 9 нових випадків COVID-19. Де саме

Станом на 21 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1098 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1024 випадків – дорослі, 74 випадки – діти), з них 23 летальних. Видужало 678 осіб.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 97 (64 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 13 (12 одужало);

– Бучацький район – 67 (58 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 14 (12 одужало);

– Заліщицький район – 45 (36 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 22 (18 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (23 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 370 (113 одужало, 6 летальних);

– Лановецький район – 19 (18 одужало);

– Монастириський район – 194 (174 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 5 (4 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 14 (12 одужало);

– Тернопільський район – 14 (8 одужало);

– Чортківський район – 53 (48 одужало);

– Шумський район – 135 (67 одужало, 6 летальних).

За попередню добу:

☑️видужала 31 особа, в тому числі 6 медиків

☑️проведено 271 дослідження

☑️підтверджено вперше 9 випадків зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1

⭕️Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 1

• с. Горинка – 2

• с. Підлісці – 3

• с. Плоске – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Стіжок – 1