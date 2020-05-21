21 травня: на Тернопільщині – 9 нових випадків COVID-19. Де саме
Станом на 21 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1098 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1024 випадків – дорослі, 74 випадки – діти), з них 23 летальних. Видужало 678 осіб.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 97 (64 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 13 (12 одужало);
– Бучацький район – 67 (58 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 14 (12 одужало);
– Заліщицький район – 45 (36 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 22 (18 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (23 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 370 (113 одужало, 6 летальних);
– Лановецький район – 19 (18 одужало);
– Монастириський район – 194 (174 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 14 (12 одужало);
– Тернопільський район – 14 (8 одужало);
– Чортківський район – 53 (48 одужало);
– Шумський район – 135 (67 одужало, 6 летальних).
За попередню добу:
☑️видужала 31 особа, в тому числі 6 медиків
☑️проведено 271 дослідження
☑️підтверджено вперше 9 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
⭕️Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 1
• с. Горинка – 2
• с. Підлісці – 3
• с. Плоске – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Стіжок – 1