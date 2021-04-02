На комунальному підприємстві «Тернопількомунінвест» встановлено порушень на суму 14 млн грн

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області під час ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Тернопількомунінвест» встановили фінансові порушення, що призвели до втрат, на суму 14 млн грн.

Перевіркою бюджетних коштів, використаних на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів соціальної інфраструктури області встановлено, що посадовими особами підприємства взяті до оплати акти за формою № КБ-2в, у яких зазначено будівельні матеріали, конструкції та обладнання, які не укладені та не змонтовані, загальною вартістю 11,9 млн грн.

Окрім того, підрядним організаціям зайво сплачено 2,3 млн грн за виконані роботи з капітального ремонту та реконструкції через завищення ними обсягів виконаних робіт, норм списання та вартості будівельних матеріалів, адміністративних та інших витрат, не підтверджених даними обліку.

Під час ревізії встановлено, що підприємство не забезпечило освоєння у 2020 році понад 22 млн грн коштів субвенції з державного бюджету, передбачених на реалізацію трьох проєктів з реконструкції приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я, які повернуті до державного бюджету.

До завершення ревізії відшкодовано незаконних витрат на суму 1,8 млн грн.

Керівникові об’єкта контролю надіслано вимогу щодо забезпечення повного усунення виявлених порушень.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.