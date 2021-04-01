Серьги из серебра: актуальные модные тенденции

Серьги всегда остаются актуальным украшением, пользующимся спросом у женской аудитории. Этот аксессуар присутствует буквально у каждой представительницы прекрасной половины общества. Повышенный спрос способствует развитию и появлению новых дизайнов, актуализации уже забытых моделей, возможностей комбинирования и не только. Следуя тенденциям моды, можно всегда оставаться стильной и современной. Рассмотрим ТОП-5 трендов, покоривших модниц.

Серьги-кольца

Если серебряные серьги-гвоздики — это, своего рода классическая модель, удерживающая позиции достаточно давно, то круглый дизайн не так давно не был примечателен. Ситуация переменилась и сегодня серьги-кольца вернулись, и они стали более модными, чем когда-либо. Потому что любимые в настоящее время украшения девушек-блогеров были обновлены и теперь представлены во всех мыслимых формах и размерах:

будь то большой или маленький аксессуар;

толстый или тонкий формат;

небольшими подвесками и стразами…

Теперь каждая модница сумеет подобрать свой вариант, исходя из личных предпочтений и огромного предложения рынка.

Тренд на серьги-цепочки

Еще один крупный ювелирный тренд этого года: серьги-цепочки. Теперь они отлично сочетаются с цепочками с грубыми звеньями и определенно являются модным заявлением.

Особой популярностью пользуются изделия с толстыми и крупными звеньями из серебра, но сейчас большим спросом пользуются филигранные модели, которые накручиваются от одного ушного отверстия к другому.

Поскольку аксессуары достаточно привлекательны, их лучше всего сочетать с простыми базовыми вещами (повседневными) например:

джинсами;

футболками;

кроссовками.

Лучше избегать комбинирования крупных украшений из жемчуга.

Серьги-каффы

В прошлом году каффы уже были популярны. Тенденция сохраняется и текущем году, что является сигналом о том, что каффы останутся на вершине модного подиума. В конце концов, неудивительно, что маленькие модели украшений имеют большое значение, и самое лучшее в этом, что теперь нет необходимости прокалывать ушную раковину.

Каффы просто прикрепляются к наружной ушной раковине и могут регулироваться по размеру, слегка сгибая их. Есть как простые кольца, так и модели со стразами или жемчугом. Эти украшения модницы предпочитают носить как фальшивую раковину или как альтернативу пирсингу.

Тренд на серьги экстравагантных форм

Серьги-кольца и простые серьги-гвоздики для вас слишком скучны? Тогда этот тренд на серьги определенно для вас: серьги новых и экстравагантных форм.

К ним относятся, например, столь популярные в настоящее время ювелирные изделия в виде английской булавки, а также удлиненные манжеты, которые иногда изгибаются по всей мочке уха.