Майже 220 тисяч осіб на Тернопільщині мають пільги

Станом на 01.03.2021 на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в Тернопільській області перебувало 218543 осіб. Зазначена чисельність громадян мала понад 351 тисяч статусів (посвідчень).

Станом на 01.03.2021 нараховано пільг на оплату житлово-комунальних послуг та на тверде паливо і скраплений газ на суму 84,06 млн гривень, а саме:

на оплату житлово-комунальних послуг на суму 84,03 млн гривень, в тому числі в готівковій формі – на суму 29,4 млн гривень;

на тверде паливо і скраплений газ – на суму 30,5 тис. гривень.

У лютому 2021 року чисельність отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг становила 41664 осіб, в тому числі в готівковій формі – 10242 осіб. Чисельність отримувачів пільг на тверде паливо і скраплений газ становила 14 осіб.