12:19 | 21.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині 19-річний водій на Mercedes врізався у вантажівку

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

З численними травмами та забоями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила 19-річного тернополянина. Травми юнак отримав у дорожньо-транспортній пригоді. 

Аварія трапилася 20 січня близько 18:40 в селищі Велика Березовиця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції. За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, врізався у вантажівку МАN. 

Кермувальнику буса надали меддопомогу без госпіталізції. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції з’ясовують причини ДТП.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *