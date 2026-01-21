На Тернопільщині 19-річний водій на Mercedes врізався у вантажівку

З численними травмами та забоями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила 19-річного тернополянина. Травми юнак отримав у дорожньо-транспортній пригоді.



Аварія трапилася 20 січня близько 18:40 в селищі Велика Березовиця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції. За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, врізався у вантажівку МАN.



Кермувальнику буса надали меддопомогу без госпіталізції. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції з’ясовують причини ДТП.







