Купував зарядну станцію онлайн: житель Тернопільського району став жертвою шахраїв

Оплатив портативну зарядну станцію, але товар не отримав: поліцейські розслідують черговий випадок інтернет-шахрайства на понад 33 тисячі гривень

До поліції надійшло звернення від жителя одного з селищ Тернопільського району 2000 року народження про те, що він став жертвою шахраїв під час купівлі товару в інтернеті.



Зі слів заявника, він в мережі інтернет на одному з сайтів знайшов оголошення про продаж портативної зарядної станції.



Після узгодження деталей покупки з невідомою особою потерпілий перерахував за товар 33 287 гривень зі свого карткового рахунку на вказані реквізити.



Однак після здійснення оплати товар він так і не отримав, а зв’язок із продавцем зник.



За даним фактом розпочато перевірку, встановлюються обставини події та особа, причетна до шахрайських дій.



Поліція Тернопільщини вкотре закликає громадян бути обережними під час покупок в інтернеті:



– не перераховуйте повну передоплату невідомим продавцям;



– користуйтеся лише перевіреними онлайн-магазинами та офіційними платформами;



– надавайте перевагу післяплаті або оплаті при отриманні товару;



– перевіряйте відгуки про продавця та історію сайту;



– не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте платіжні дані на підозрілих ресурсах.



Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.







