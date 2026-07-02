На Тернопільщині 22-річний працівник на виробництві впав із напівпричепа та зламав хребет

У Тернопільському районі правоохоронці розслідують обставини нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого тяжко травмувався молодий працівник.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 22-річного чоловіка. Лікарі діагностували у нього закриту травму хребта та переломи хребців.

Як встановили правоохоронці, травми потерпілий отримав під час виконання службових обов’язків на одному з підприємств Тернопільського району. Попередньо відомо, що чоловік завантажував каналізаційні труби на автомобіль, оступився та впав із напівпричепа, вдарившись головою і спиною об землю.

Після падіння працівник відмовився від виклику швидкої допомоги та попросив повідомити про інцидент свого брата. Родич забрав його з роботи, однак згодом стан чоловіка погіршився, тож його доставили до медичного закладу.

Під час перевірки з’ясувалося, що потерпілий був офіційно працевлаштований. На момент нещасного випадку він перебував у тверезому стані.

За даним фактом дізнавачі відділу поліції №2 Тернополя відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог законодавства про охорону праці. Наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всі обставини події.