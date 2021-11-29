На Тернопільщині чоловік ледь не замерз біля власного будинку

Подія, яка могла б перерости в трагічну, сталась 26 листопада в с. Лосяч Скала-Подільської територіальної громади. Близько 10.00 годин, місцеві жителі виявили на вулиці непритомного чоловіка. Як з’ясувалось це був їх 46-річний односелець, який лежав на землі неподалік власного будинку із ознаками загального переохолодження організму та травмування голови.

Потерпілого, госпіталізували в Борщівську міську лікарню, де медики встановили діагноз: «Загальне переохолодження, відкрита черепно-мозкова травма, субарахноїдальний крововилив, алкогольне сп’яніння».