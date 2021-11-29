Господар Степан Бевз з Тернопільщини має талант створювати корисні речі та змінювати світ довкола

Степан Бевз – корінний житель села Городниця, що на Гусятинщині¸Чоловіка знають як доброго господаря і майстра “на всі руки”. За все своє життя він посадив і прищепив не один десяток яблунь, слив, абрикос та груш, вивів не одну бджолину сім’ю, перебрав чимало деревини у своїй майстерні, перетворюючи її на надзвичайно необхідну річ, та навіть самотужки власноруч зробив… трактора.



Чисте, акуратне обійстя, ошатний будинок, доглянуті сад і квітник в будь-яку пору року ваблять око перехожих.



За потреби професійно кермує білим Сітроеном – у чоловіка за плечима понад п’ятдесят років водійського стажу (більше двадцяти з них пропрацював кранівником). Невеликим залізним конем – мотоблоком сам обробляє присадибну ділянку. Всіляко допомагає дружині Ганні у хатній роботі, порається на чималій господарці. Любить, коли приїжджають діти та дві красуні-внучки. Спеціально для них власноруч змайстрував альтанку.



Приємно погомоніти з паном Степаном і про життя-буття, адже чого тільки не доводилось йому пережити. Чоловік зберігає глибоку християнську віру і живе за принципом — повсякчас треба трудитися. На благо родини, сільської громади добрими справами і помислами наповнювати кожен прожитий день. Тож декілька років поспіль доглядає за пам’ятним знаком, зведеним у Городниці на честь скасування панщини. Прибирає, скошує траву навколо, три роки тому з дружиною посадив квіти. А нещодавно разом із своїм однокласником Петром Кримцем на зібрані земляками-парафіянами трьох церков кошти закупив та посадив тут туї. Тож недаремно прожитими будуть роки…



Наш день. Марія МАЙДАНЮК.