На Тернопільщині 14-річний хлопець сів за кермо автомобіля та збив пішохода
Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 листопада в сел. Мельниця-Подільська Чортківського району. Близько 22.00 годин водій автомобіля «ВАЗ-2101» не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, 26-річного жителя сусіднього села.
Внаслідок аварії пішохід отримав травму голови та, з підозрою на перелом ноги, був госпіталізований в Мельниця-Подільську лікарню.
Варто зазначити, що за кермом «копійки» виявився місцевий 14-річний житель.