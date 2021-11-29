На Тернопільщині 14-річний хлопець сів за кермо автомобіля та збив пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 листопада в сел. Мельниця-Подільська Чортківського району. Близько 22.00 годин водій автомобіля «ВАЗ-2101» не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, 26-річного жителя сусіднього села.

Внаслідок аварії пішохід отримав травму голови та, з підозрою на перелом ноги, був госпіталізований в Мельниця-Подільську лікарню.

Варто зазначити, що за кермом «копійки» виявився місцевий 14-річний житель.