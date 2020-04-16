На Тернопільщині виділили 2,5 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом

2,5 млн. грн. виділили на сесії Тернопільської обласної ради для забезпечення виконання заходів щодо запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Як прокоментував директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Степан Скибиляк, 1 млн. грн спрямовано Тернопільській університетській лікарні для закупівлі необхідних медикаментів для лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Також 1 млн. грн. виділено «Базі спеціального медичного постачання» для закупівлі виробів медичного призначення та медикаментів для лікування COVID-19.

«Під час третього пленарного засідання 14 сесії обласної ради депутати ухвалили зміни до обласного бюджету-2020. Згідно з ними, на видатки додатково ми направляємо 250,7 млн. грн. Це залишки коштів, які залишилися на початку року, та кошти субвенції з державного бюджету, – зазначив Степан Скибиляк. – Насамперед це кошти на медицину, освіту. На медичну галузь виділили 157 млн. грн. З них 78 млн. грн. – на розвиток сільської медицини: 32, 3 млн на добудову 19 амбулаторій сімейної медицини, більше 30 млн. грн. на будівництва нових амбулаторій в цьому році. 73 млн. гривень субвенційних коштів, зокрема 44 млн. грн. на утримання 8 закладів охорони здоров`я обласного підпорядкування, 13 млн. гривень на заробітну плату закладам, які надають вторинну та третинну медичну допомогу, 15, 8 млн. гривень на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. 29, 8 млн. грн. – на будівництво і поточний середній ремонт та утримання автодоріг».