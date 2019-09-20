Красуня з Тернопільщини Еріка Гевко стала першою леді Студреспубліки-2019!

Уродженка Чорткова та студентка Тернопільського національного економічного університету Еріка (Люба) Гевко виборола звання першої леді Студентської республіки 2019 року!

У липні цього року дівчина перемогла в регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу краси та особистості «Перша леді-2019», тож отримала нагоду представляти Тернопілля на Всеукраїнському етапі, який проходив на Одещині.

Обов’язковою умовою змагання було втілення у життя соціального проекту, який придумали красуні. Серед тисячі питань, які потребують уваги суспільства, дівчину найбільше турбують дітки з інвалідністю. Ми повідомляли, що Еріка побувала в інклюзивних центрах міста «Дорога в життя» та «Дім милосердя».

Як повідомив сайт Чортківської міськради, за сприяння міського голови Володимира Шматька та місцевих підприємців красуня влаштувала для вихованців справжнє свято казки. Веселі ігри, майстер-класи, естафети й танці з аніматорами допомогли діткам відчути себе важливими і потрібними.

– Підготовка до конкурсу тривала п’ять днів. Зізнаюся, це було справді важко. Прокидалися рано вранці, а потім до пізньої ночі працювали з хореографами, фотографами, стилістами, візажистами, – розповіла Еріка Гевко. – Фіналісток обирали за кількома критеріями: оцінювали наш соціальний проект та фотосесії, брали до уваги результати онлайн-голосування, аналізували наші відповіді в анкетах тощо.

Окрім дуже насиченої програми, близько 4 сотень учасників/ць нон-стоп змагалися у 20 крутих суб-фестивалях, а також мали чудову можливість насолодитися змістовним дозвіллям та південним сонцем і морем. Разом із церемонією урочистого закриття проходив видовищний конкурс краси та особистості «Перша леді», в якому брала участь наша Еріка.

Попри шалену конкуренцію, а також низку проблем, якими чортківську красуню постійно випробовувала доля, Еріку Гевко разом з Анастасією Ширяєвою (студентка Херсонського державного університету) визнали переможницями конкурсу та обом присвоїли звання першої леді Студреспубліки України-2019!



