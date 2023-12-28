Повністю відкрили міст для транспорту шляхопровід на Обході Тернополя

Повноцінний рух транспорту через другий за довжиною шляхопровід у Тернопільській області біля Великого Глибочка відновлено. На новий асфальтобетон сьогодні нанесли дорожню розмітку.

Напередодні відкриття споруди фахівці ДП “ДерждорНДІ” інфраструктури перевірила якість та надійність відремонтованої споруди. За допомогою спеціальних датчиків вони визначили реакцію шляхопроводу на статичне та динамічне навантаження від 4 вантажівок.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, розуміючи важливість повноцінного проїзду через шляхопровід, відкрила рух після успішних випробувань. Зазначимо, що основні ремонтні роботи завершено, однак під шляхопроводом підрядна організація продовжує працювати.

109-метровий шляхопровід через залізницю є складовою єдиної державної дороги в об’їзд обласного центру Р-41 Обхід Тернополя. Він був збудований 1980 року і за десятиліття став обмежено придатним для експлуатації.

Під час повномасштабної війни кількість транзитного транспорту на Р-41 значно зросла, а відповідно навантаження на шляхопровід. Через загрозу руйнування споруди на стратегічній дорозі та ймовірність паралічу і автомобільного, і залізничного руху, Уряд спрямував гроші на його невідкладний ремонт. Джерелом фінансування став залишок виділених у 2022 році Європейським інвестиційним банком коштів.