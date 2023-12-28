До кінця квітня 2024 року тарифи на електроенергію не підвищуватимуть, – Шмигаль

Уряд продовжить дію покладеного соціального обов’язку на електроенергію до кінця квітня 2024 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 27 грудня.

Згідно з цим рішенням, ціна на електроенергію для для побутових споживачів не зміниться.

– До кінця квітня наступного року для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Це дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону у час війни, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, українська енергетика успішно проходить перший зимовий місяць. Прем’єр-міністр розповів, що добовий максимум споживання електроенергії знижується вже кілька днів поспіль.

– Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств, – поінформував Шмигаль.

Водночас голова уряду зазначив, що за останній тиждень Україна двічі надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий обсяг електрики. Прем’єр-міністр висловив сподівання щодо зворотньої підтримки партнерів по ENTSO-E у разі потреби.