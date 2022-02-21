Президент оголосив про День єднання 16 лютого
Президент Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення до українців, у якому, зокрема, оголосив 16 лютого Днем єднання. Чим зумовлено запровадження свята та які заходи на День єднання передбачені в указі Зеленського – читайте далі в матеріалі UMN.
День Єднання 16 лютого: які передумови для його запровадження та кому з нагоди свята збільшать зарплати
Глава Української держави на тлі чуток про можливе вторгнення 16 лютого Російської Федерації у новому відеозверненні 14 лютого заявив, що підписав указ про запровадження Дня єднання. На думку Зеленського, День єднання допоможе показати світові єдність українського народу.
У підписаному указі зазначено, що у День Єднання у країні повинні:
- підняти державний прапор на будівлях у всіх українських селах та містах;
- виконати о десятій ранку гімн;
- закордонним дипустановам України в державах перебування провести іміджеві заходи, які націлені на підтримку та єднання України.
Згідно з указом, передбачено створення інформаційної платформи, яка матиме назву «UAразом». За задумом Президента, вона має інформувати українців про безпекову ситуацію в країні.
Також в указі передбачено від березня цього року підвищити заробітну плату:
- На майже третину – військовослужбовців Збройних сил України
- До 20% – військовослужбовців Нацгвардії та ДПСУ.
Про що ще говорив Зеленський у відеозверненні
В оприлюдненому відео глава держави закликав чиновників, бізнесменів та політиків, які виїхали з України через можливу війну, протягом доби повернутися до України. До того ж Зеленський звернувся до українських журналістів та закликав їх працювати не на медіавласників, а на країну.
Також глава держави повідомив, що в Україні готуються гідні відповіді на всі ймовірні агресивні дії з боку Росії. Окрім того, Зеленський заявив, що на сьогодні українська армія в рази сильніша, порівняно з 2014 роком. Також Президент відзначив, що Україна досягнула дипломатичної підтримки з боку майже всіх цивілізованих країн.
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