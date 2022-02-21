Президент оголосив про День єднання 16 лютого

Президент Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення до українців, у якому, зокрема, оголосив 16 лютого Днем єднання. Чим зумовлено запровадження свята та які заходи на День єднання передбачені в указі Зеленського – читайте далі в матеріалі UMN.

День Єднання 16 лютого: які передумови для його запровадження та кому з нагоди свята збільшать зарплати

Глава Української держави на тлі чуток про можливе вторгнення 16 лютого Російської Федерації у новому відеозверненні 14 лютого заявив, що підписав указ про запровадження Дня єднання. На думку Зеленського, День єднання допоможе показати світові єдність українського народу.

У підписаному указі зазначено, що у День Єднання у країні повинні:

підняти державний прапор на будівлях у всіх українських селах та містах;

виконати о десятій ранку гімн;

закордонним дипустановам України в державах перебування провести іміджеві заходи, які націлені на підтримку та єднання України.

Згідно з указом, передбачено створення інформаційної платформи, яка матиме назву «UAразом». За задумом Президента, вона має інформувати українців про безпекову ситуацію в країні.

Також в указі передбачено від березня цього року підвищити заробітну плату:

На майже третину – військовослужбовців Збройних сил України До 20% – військовослужбовців Нацгвардії та ДПСУ.

Про що ще говорив Зеленський у відеозверненні

В оприлюдненому відео глава держави закликав чиновників, бізнесменів та політиків, які виїхали з України через можливу війну, протягом доби повернутися до України. До того ж Зеленський звернувся до українських журналістів та закликав їх працювати не на медіавласників, а на країну.

Також глава держави повідомив, що в Україні готуються гідні відповіді на всі ймовірні агресивні дії з боку Росії. Окрім того, Зеленський заявив, що на сьогодні українська армія в рази сильніша, порівняно з 2014 роком. Також Президент відзначив, що Україна досягнула дипломатичної підтримки з боку майже всіх цивілізованих країн.

Новини України: де дізнаватися актуальну інформацію

Сайт UMN публікує українські та міжнародні свіжі новини дня. Приєднуйтеся, якщо хочете дізнаватися точну, оперативну та важливу інформацію про сьогодення. Також підписуйтеся на канал UMN в Youtube.