На Тернопільщині двоє неповнолітніх дівчат опинились в реанімації через алкогольне отруєння

Нещасний випадок стався ввечері 19 лютого в м. Теребовля. Близько 22.00 годин в реанімаційне відділення КНП «Теребовлянська міська лікарня» привезли двох дівчат віком 14 та 16 років. Медики встановили, що дівчата перебували в стані сильного алкогольного отруєння.

Як з’ясувалось, потерпілі випивали на території Теребовлянського міського парку «Молодіжний», поки їх не знайшли батьки, які й викликали медиків.