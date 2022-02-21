На Тернопільщині водій збив нетверезого пішохода та втік з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 лютого в с. Ішків Тернопільського району. Близько 21.00 годин місцевий житель, перебуваючи на проїжджій частині сільської дороги, потрапив під колеса автомобіля. Його, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Козівську лікарню.

А ось водій транспортного засобу втік з місця вчинення ДТП. Але, як показала доля, боягузтво водія стало для нього кармою, адже 59-річний потерпілий, за висновками лікарів, мав важке алкогольне отруєння. Тому, зупинившись та надавши допомогу потерпілому водій із порушника став би героєм. Та враховуючи наш менталітет – не факт, що й водій був напідпитку, тому й втік.

Але це вже інша історія, яку повинні прояснити відповідні правоохоронні органи.