У Тернополі оштрафували пішохода
Патрульні притягнули до відповідальності пішохода, який знехтував правилами дорожнього руху.
Нещодавно на перехресті вулиці Текстильної та автодороги Р-41 патрульні побачили чоловіка, який стояв посеред проїжджої частини наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.
На 40-річного порушника патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП та провели профілактичну бесіду, щоб запобігти подальшим порушенням.
Нагадуємо, що пішоходам забороняється:
виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;