У Тернополі оштрафували пішохода

Нещодавно на перехресті вулиці Текстильної та автодороги Р-41 патрульні побачили чоловіка, який стояв посеред проїжджої частини наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

На 40-річного порушника патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП та провели профілактичну бесіду, щоб запобігти подальшим порушенням.

Нагадуємо, що пішоходам забороняється:

виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;