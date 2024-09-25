У Тернопільський медичний університет з’їхалися випускники 1979 року
21 вересня 2024 року до своєї Alma mater Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського з’їхалися випускники 1979 року, повідомляють умедичному закладі.
Прибули з усіх усюд України та з-за кордону. Рідний серцю навчальний заклад тепло зустрів їх. Випускники зібралися в актовій залі – аудиторії, в якій вони слухали першу лекцію у своєму студентському житті. Розпочався захід з хвилини мовчання в знак пам’яті за померлими однокурсниками, викладачами та Героями, які віддали своє життя у війні при захисті України від Росії. Вітальне слово від імені адміністрації університету виголосив проректор з наукової роботи, професор І.М. Кліщ, який ознайомив присутніх з досягненнями навчального закладу. Радість за успіхи ТНМУ проявилася бурхливими оплесками на завершення виступу професора І.М. Кліща. Після цього розпочалася традиційна погрупна перекличка. Зі студентсько-молодечим запалом прибулі на зустріч розказували за свої професійні успіхи, досягнення, родинні справи, хобі.
Гордістю курсу є 6 професорів (у нашому університеті працюють С.Н. Вакдзюк, І.Й. Галайчук, А.М. Пришляк, О.Є. Федорців та В.В. Шманько), більше 20 кандидатів наук та доцентів, десятки полковників, підполковників та майорів медичної служби. Заслужені лікарі України – не рідкість серед присутніх, а також керівники лікувальних закладів, їх підрозділів, медичних коледжів, завідувачі кафедр. Думки линули в минуле, снували в сьогоденні, рвалися в майбутнє. І це вселяло впевненість у зустрічі з нагоди 50-річчя випуску.