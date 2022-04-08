Рух тролейбусів у Тернополі продовжено до 21.50 год.

Зважаючи на прохання жителів і гостей Тернополя, з 8 квітня у місті буде продовжено роботу тролейбусів до 21.50 год. Виїзд електротранспорту на міські маршрути – щоденно о 6:00 год.

Нагадаємо, нещодавно на вулицях Тернополя розпочали курсувати два нових низькопідлогових тролейбуси, які працюють на маршрутах №2 «Вул. Тролейбусна – вул. Лесі Українки» та №3 «вул. Винниченка — ТРЦ «Подоляни».

Під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» водій громадського транспорту при перевезенні пасажирів зобов’язаний зупинитися, а пасажири пройти в найближче укриття. Це тимчасова вимушена міра безпеки, тому просимо жителів та гостей Тернополя з розумінням поставитися до таких вимог.