Внесок ПДВ від бізнесу Тернопільщини – 386,6 млн гривень

У березні цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Державного бюджету України 100,1 млн грн податку на додану вартість.

Упродовж першого кварталу надходження даного платежу склали 386,6 млн гривень.

На початок квітня на теренах нашого краю платниками податку на додану вартість зареєструвались 2868 юридичних осіб.

Необхідно відзначити, що з початку року додалося 39 таких суб’єктів підприємництва. Порівняно ж із відповідним періодом минулого року кількість платників податку на додану вартість – юридичних осіб збільшилась на 126 осіб.