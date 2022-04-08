Хостинг на SSD дисках – плюсы и минусы

За много лет совершенствования жёстких компьютерных дисков HDD линейное чтение на них стало намного быстрее. А вот головка для чтения и записи двигается с прежней скоростью, что замедляет работу дисков. Давно уже назрела необходимость в передовых технологиях записи, для которых характерно отсутствие в записывающем устройстве движущихся частей. Одним из таких вариантов стал хостинг на SSD дисках, имеющих более высокую скорость записи, чем HDD.

Согласно исследовательским работам, проводившимся на ресурсе NotebookCheck SSD хостинг может работать со скоростью, в несколько раз превышающую таковую на жёстких дисках. Если период отклика для динамического сайта на жёстком диске составляет от 15 до 20 млсек, то для SSD 0,2 млсек. Различия в характеристиках очевидны, и все они говорят в пользу дисков SSD, популярность которых всё время растёт. Высокая скорость обеспечивает такому оборудованию целый ряд практических преимуществ.

Преимущества ssd-хостинга

Виртуальный хостинг на SSD дисках превосходит HDD-хостинг сразу по нескольким основным параметрам. Такой хостинг обладает гораздо более высокой производительностью, а следовательно, и скоростью доступа к серверным базам данных. Увеличивается быстрота взаимодействия сценариев php и баз данных mysql. Это наиболее важно для коммерческих сайтов, продающих и рекламирующих ту или иную продукцию. Чем быстрее они загружаются, тем более прибыльными становятся, привлекая клиентов.

Надёжность хостинга характеризуется степенью сохранности данных. Жёсткий диск может в любую секунду выйти из строя, уничтожив тем самым всю записанную на нём информацию. Но в случае виртуального хостинга при повреждении диска информация сохраняется и может быть переписана. Выбор хостинга на SSD дисках позволяет сосредоточиться на эксплуатации ресурса вместо постоянного сохранения данных, которые никаким способом не удаётся полностью обезопасить от необратимых потерь информации в HDD. В Украине все больше и больше хостинговых компаний предоставляют услуги виртуального хостинга на ssd-дисках.

Использование SSD-хостинга позволяет снизить потребление электроэнергии на 80 процентов. Это происходит потому, что траты энергии на охлаждение таких дисков существенно меньше, чем в случае дисков HDD. Если взять целый дата-центр, то станет очевидной не только экологичность виртуального хостинга, но и существенная финансовая экономия.

Кроме этого, использование ssd дисков, объединённых в RAID-массивы, в сочетании с технологией CloudLinux (специализированная операционная система, предназначенная для организации стабильной работы хостинга) позволяет достичь достаточно быстрой и надёжной работы клиентских сайтов.

Долговечны ли SSD?

Есть мнение, что SSD-диски ломаются быстрее, чем жёсткие. Так ли это на самом деле? По результатам многочисленных тестирований, наиболее дешёвые диски SDD могут работать без серьёзных поломок 10 с лишним лет, что никак не ниже срока службы HDD.

Недостатки хостинга на ssd дисках

Главный недостаток, которым обладает платный хостинг на основе SSD – это относительно высокая стоимость. Однако, если хостинг-провайдер, стремясь увеличить клиентуру, идёт навстречу пользователям, он может предложить тарифный план, с которым цена хостинга будет вполне оправдана. То, что это возможно, доказывает постоянно растущий объём виртуального хостинга. Во многом это происходит благодаря стабильной индексации поисковиками серверов на его основе.