11:05 | 20.05.2021
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Новини Тернополя 

Сьогодні проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів у вишиванках – безкоштовний

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20 травня, у Всесвітній день вишиванки, проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів та гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках – безкоштовний. 

Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету, – повідомляють у міській раді.

Додамо, проїзд у маршрутках, тролейбусах та автобусах для осіб у національному українському одязі буде безкоштовним і 24 серпня, в день відзначення 30-ї річниці незалежності України та 28 серпня, у День міста.

З повною програмою святкування у Тернополі Дня вишиванки-2021 можна ознайомитися тут.

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