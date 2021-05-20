“Рукава нагадують тернопільську вишивку”: як модельєри використовують етномотиви у своїх колекціях (фото)

Вишита сорочка — це унікальний одяг, який протягом століть залишається предметом гордості кожного українця. Красива, вишита хитромудрими малюнками блуза — символ культури, історії і коренів, адже кожен орнамент і колір ниток несе особливий сенс. Але властива вишита сорочка не лише нам, а й іншим слов’янським народам, також подібні орнаменти зустрічаються в мексиканських національних костюмах, перуанських, марокканских і ще в культурах деяких народів, пише ТСН.

Популярною вишивка була завжди і вважалася прекрасним способом прикрасити своє вбрання. Сучасна мода не стала винятком, і багато світових дизайнерів черпали натхнення для деяких своїх колекцій саме у вишитій культурі національних костюмів.

Розглядаючи роботи кутюр’є, можна побачити багато українських мотивів і це не дивно, адже саме в наших вишиванках найбільше різноманітності: хрести, дерево життя, птахи, троянди, калина, коло, різні ромби і квадрати, а також зірки і шеврони. Всі ці елементи об’єднуються в розкішні малюнки на тканині, які в останній десяток років неодноразово з’являлися на подіумах Парижа і Нью-Йорка.

2016 року дизайнер бренду Sportmax Джамбатіста Валлі теж представив своє бачення етніки, коли моделі вийшли на подіум в обтислих білих блузах із широкими рукавами і орнаментом на них. Доповнили їхні образи важкі спідниці і пальта.

Творці колекції зазначили, що надихалися марокканськими народними мотивами, зокрема марокканською мозаїкою. Але нам все ж здається, що рукава більше нагадують тернопільську вишивку.