Накинувся, коли йшла із залізничної станції: на Тернопільщині чоловік пограбував жінку
Жителька села Мшана, що поблизу Зборова, Тернопільської області стала жерствою нападу 31-річного чоловіка. Він вкрав у неї сумку із грішми та втік.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Потерпіла розповіла, що на неї напав невідомий, коли та поверталась із залізничної станції. Чоловік вихопив у неї сумку із грішми та втік. Жінка звернулась до поліції.
Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Триває розсслідування події.