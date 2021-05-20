Накинувся, коли йшла із залізничної станції: на Тернопільщині чоловік пограбував жінку

Жителька села Мшана, що поблизу Зборова, Тернопільської області стала жерствою нападу 31-річного чоловіка. Він вкрав у неї сумку із грішми та втік.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Потерпіла розповіла, що на неї напав невідомий, коли та поверталась із залізничної станції. Чоловік вихопив у неї сумку із грішми та втік. Жінка звернулась до поліції.

Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Триває розсслідування події.