Соломія Злонкевич — залюблена у Великобірківський БТШ

Соломія Злонкевич завжди була залюблена у Великобірківський БТШ.

У цю жінку, здається, Бог вклав усе лише найкраще, наділивши гарною вродою, чудовим голосом, невичерпною працелюбністю. Але це — лише невеличка частина того, що людина має вдосконалювати все життя.

Соломія Злонкевич (з дому Даннікова) народилась і зростала у дуже гарному селищі Великі Бірки. Успішно навчалася у гімназії. Була шкільною активісткою. Осягала вокал та гру на бандурі у місцевій музичній школі. А ще дуже любила Великобірківський будинок творчості школяра. Дівчинка брала участь у всіх гуртках, які там були. Особливі успіхи мала у туристичному, яким тоді керував ще зовсім юний Тарас Серба. Соломія стала кандидатом у майстри спорту та була занесена до почесної книги Великобірківського БТШ «Незабутні». Після закінчення навчання у гімназії та виші, Соломія повернулася до свого улюбленого будинку творчості школяра, де і сьогодні працюють її колишні вчителі, які так багато навчили цю допитливу та дуже працьовиту дівчинку.

Нині Соломія Віталіївна Злонкевич — заступник директора Великобірківського БТШ, педагог-організатор, керівник гуртка англійської мови. Заняття проводить «круто і весело», як говорять її вихованці, та інноваційно, з оригінальним підходом до теми, як характеризують колеги. На її заняттях дуже цікаво, тому діти легко засвоюють матеріал, а групи формуються ще далеко до початку навчального року.

Соломія Віталіївна — дуже щира людина. Вона радіє успіхам своїх колег, завжди допомагає їм у різних життєвих обставинах. Дорожить авторитетом Великобірківського БТШ та активно підтримує його, беручи участь і разом з командою перемагаючи на районних і обласних змаганнях серед педагогів зі спортивного туризму.

Як вважає Соломія, їй дуже пощастило у житті, адже має найкращих у світі батьків, чоловіка Павла, дочку Юстину та сина Артема. А вони, своєю чергою, кажуть, що їм поталанило з дочкою, дружиною та мамусею. Сім’я активно підтримує Соломію у всіх починаннях. Чоловік вирушає разом з дружиною у сплави по Дністру, вболіває, коли Соломія бере участь у туристичних змаганнях. Усі радощі та труднощі ділять у цій родині навпіл. У Великобірківському будинку творчості школяра кажуть так: «Коли хочеш мати дружину з БТШ, мусиш з розумінням ставитися до її захоплення!»