16:31 | 4.10.2019
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Новини Тернополя 

Замість фонтану “Кульбаба” у Тернополі добудовують пішохідний (Фото)

Irena 2 Views Прокоментуй!
Ось такою була попередня куля фонтану “кульбаба” біля поштамту (фото за 2013 р.).

Сьогодні реконструкція добігає кінця і фонтан буде вже пішохідний, без басейну. Наразі встановили нову кулю, значно меншу. 

Про це у соцмережах пише тернополянин Олег Базар.

  • Не розумію, що заважало встановити ту ж саму кулю (вона нова була, з попередньої реконструкції 2008 року), або навіть більшу – напевне, здали на метал, – вважає Олег Базар. — Та й взагалі, для чого було замінювати фонтан на пішохідний, якщо з басейном вигляд куди крутіший і багатший? Адже “сухий фонтан” — це не повинна бути альтернатива басейновим, а просто можливість будувати нові такі у нових місцях, але аж ніяк не замінювати під виглядом “реконструкції” і аргументами “бо легше обслуговувати”…
    А що думаєте ви?
Жовтень 2019 р.

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