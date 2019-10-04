Замість фонтану “Кульбаба” у Тернополі добудовують пішохідний (Фото)

Сьогодні реконструкція добігає кінця і фонтан буде вже пішохідний, без басейну. Наразі встановили нову кулю, значно меншу.

Про це у соцмережах пише тернополянин Олег Базар.

Не розумію, що заважало встановити ту ж саму кулю (вона нова була, з попередньої реконструкції 2008 року), або навіть більшу – напевне, здали на метал, – вважає Олег Базар. — Та й взагалі, для чого було замінювати фонтан на пішохідний, якщо з басейном вигляд куди крутіший і багатший? Адже “сухий фонтан” — це не повинна бути альтернатива басейновим, а просто можливість будувати нові такі у нових місцях, але аж ніяк не замінювати під виглядом “реконструкції” і аргументами “бо легше обслуговувати”…

А що думаєте ви?