Одна з найбільших окрас селища Великі Бірки — дитячий ясла-садочок

Йдеться не про приміщення, хоча воно просторе та гарне, а про дітей, які там виховуються. Доглянуті, добротно одягнені батьками, вони, взявшись за руки, часто у теплу погоду в супроводі вихователів прогулюються селищем та його околицями. Побачиш — замилуєшся! Гарні українські діточки!

Вихователі дбають, щоб наповнити їх життя цікавими подіями, заходами, підготувати до школи, прищепити любов до читання книжок, створювати власноруч гарні речі з паперу, природного матеріалу, а також намагаються з раннього віку виявити дані природою обдарування.



«Щиро переконана, що усі діти — талановиті, правда, кожен по-своєму, — посміхається іскорками очей завідуюча дитячим садочком у селищі Великі Бірки Ольга Іванівна Луків. — Діти допитливі уже з перших днів життя. Їх цікавить навколишній світ, вони вивчають його, ставлять дуже багато запитань, відповідаючи на які, часом, і академік замислиться. Тому важливо підтримувати цей інтерес якомога довше, виробити у дітях звичку навчатися, цікавитися, дивуватися. Бо є чим! Погляньте на світ, що нас оточує. Який він прекрасний!



Кажуть, сучасних дітей псує Інтернет, мобільники. Намагаймося, щоб діти не бачили нас з телефонами. Не люблю критикувати. Але іноді серце розривається від болю, коли бачу молоду маму, яка довго бесідує телефоном чи спілкується у соцмережах, а поруч маленька дитина з сумними оченятами чекає, коли ж почує материнський голос чи зможе щось сказати найріднішій. А потім будемо дивуватись, чому діти втратили інтерес до реальності, стали замкнуті, сердиті, черстві та байдужі. Вони такими не народжуються. Такими їх робимо ми своїм не дуже хорошим прикладом».

Ольга Іванівна Луків — дуже цікавий співбесідник, надзвичайно працьовита і скромна людина. Кажуть, цим нині не хваляться, але у її трудовій книжці лише один запис про прийняття на роботу. Це було 36 років тому. Закінчивши Чернівецьке педагогічне училище, повернулася у рідне селище Великі Бірки дипломованим спеціалістом — вихователем дитячого садочка. Минуло 20 років, відколи очолює цей заклад. Сьогодні тут у шести групах виховуються 138 діток. Трудиться Ольга Іванівна разом з колективом та батьками, щоб забезпечити їх всім необхідним для розвитку, навчання, а головне — щоб були здоровими та жили у мирі.

Часто заглядаю у вічі педагогам. Якщо бачу чисті, щирі та дитячі погляди, то знаю — цей вихователь дуже любить дітей, пощастило їм та їхнім батькам, що віднайшли у життєвому плині таку людину. Такі очі — лагідні та добрі — у Ольги Іванівни та її колег.

Маючи дуже багато обов’язків, щоденних клопотів, завідуюча дитячим яслами-садочком у селищі Великі Бірки Ольга Луків щодня відвідує кожну групу, спілкується з дітьми, цікавиться їх життям. Адже, як жартує, і вчитель школи, і вихователь садочка — це, у доброму розумінні, хронічне захворювання.