12:01 | 24.12.2019
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Новини Тернополя 

У смт Великі Бірки — новий селищний голова

Irena 0 Views Прокоментуй!

За результатами голосування на перших виборах у Великобірківську об’єднану територіальну громаду, які відбулися минулої неділі, 22 грудня, селище отримало нового голову — Любомира Ковча. 

Загалом Великобірківська селищна виборча комісія зареєструвала 4 кандидатів на посаду селищного голови:
🔸Ковча Любомира Петровича;
🔸Мацелюха Романа Євгеновича, який очолював Великобірківську селищну раду до цих виборів;
🔸Мельника Миколу Юрійовича;
🔸Попка Віктора Анатолійовича.

Любомир Ковч обійшов інших трьох кандидатів зі значним відривом — 81,08 %. Також обрано 15 депутатів Великобірківської ОТГ.

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