У смт Великі Бірки — новий селищний голова
За результатами голосування на перших виборах у Великобірківську об’єднану територіальну громаду, які відбулися минулої неділі, 22 грудня, селище отримало нового голову — Любомира Ковча.
Загалом Великобірківська селищна виборча комісія зареєструвала 4 ✅кандидатів на посаду селищного голови:
🔸Ковча Любомира Петровича;
🔸Мацелюха Романа Євгеновича, який очолював Великобірківську селищну раду до цих виборів;
🔸Мельника Миколу Юрійовича;
🔸Попка Віктора Анатолійовича.
Любомир Ковч обійшов інших трьох кандидатів зі значним відривом — 81,08 %. Також обрано 15 депутатів Великобірківської ОТГ.