У смт Великі Бірки — новий селищний голова

За результатами голосування на перших виборах у Великобірківську об’єднану територіальну громаду, які відбулися минулої неділі, 22 грудня, селище отримало нового голову — Любомира Ковча.

Загалом Великобірківська селищна виборча комісія зареєструвала 4 ✅кандидатів на посаду селищного голови:

🔸Ковча Любомира Петровича;

🔸Мацелюха Романа Євгеновича, який очолював Великобірківську селищну раду до цих виборів;

🔸Мельника Миколу Юрійовича;

🔸Попка Віктора Анатолійовича.

Любомир Ковч обійшов інших трьох кандидатів зі значним відривом — 81,08 %. Також обрано 15 депутатів Великобірківської ОТГ.