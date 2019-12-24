Сонячні панелі повністю забезпечують електроенергією господарство молодого подружжя Скурських із Тернопільщини

Тепер уже не із засобів масових інформацій борсуківляни можуть побачити сонячні панелі та поцікавитися їхньою роботою. Вони першими у селі з’явилися на господарстві молодого подружжя Руслана та Наталії Скурських.

Господар розповів, що мріяв про це давно. Перебуваючи на заробітках у сусідній Польщі, йому пощастило, бо трудився разом з поляком Мартіном Станчиком, поширюючи мережу «Інтернет». На той час у Польській державі, як у нас сьогодні, були непосильні для простого люду тарифи на оплату енергоносіїв. Тому Мартін захопився ідеєю пошуку для своєї будівлі альтернативних носіїв електроенергії і поділився задуманим з українським хлопцем. Отже, вони мали одну мету. Невдовзі знайшовся виробник сонячних панелей і поляк здійснив свою мрію, бо за вироблену енергію довів оплату за тариф для обслуговування від сторонньої електроенергії до нуля. Цей польський досвід Руслан, приїхавши додому, не забув: ще більше загорівся бажанням здійснити свою мрію і запровадити досвід сусіда у себе. Досконало вивчив, проаналізував роботу сонячних панелей і з допомогою товариша розробив проєкт, домовився з РЕМом, закупив обладнання китайського виробництва.

Тепер подружжя не натішиться цим дивом для села, адже нині господарі не тільки користуються безкоштовною електроенергією, а ще й заробляють, бо при мінімальному виробництві 30 КВТ енергії за добу, вони решту продають державі за вигідними цінами. Сонячні батареї працюють…

«Вони не тільки приносять економічну та екологічну вигоду», – ділиться враженнями Руслан Юрійович. І підкреслює: «Ще й безпечні і стійкі за будь-якої погоди».

Хочеться вірити, що через деякий час цей цінний досвід переймуть земляки. І в Борсуках Лановецького району збільшиться кількість садиб з такими вигідними джерелами електроенергії.

Григорій ВОЛЯНЮК

Фото Ольги ЧЕРНІЙ

Джерело: Газета “Сільський господар плюс”