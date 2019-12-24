Військовослужбовці ОСС отримають «мечі для лицарів» з Тернопільщини

Цими днями у військовій частині 3002 Національної Гвардії України міста Тернополя відбулась акція «Мечі для лицарів», у рамках якої військовослужбовці власноруч в‘язали вервиці для бійців ОСС на Сході України. Акція відбулася з ініціативи семінаристів Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого, які є членами Центру душпастирства силових структур ім. св. мч. Лонгіна Сотника.

«Захід спрямований на підтримку військовослужбовців, які перебувають на Сході, – розповідає семінарист Дмитро Телев’як. – Кожен із військових мав можливість власноруч зв‘язати вервицю для себе, рідних та воїнів ОСС».

За словами Дмитра Телев’яка, в акції взяли участь 5 семінаристів та близько 20 військових. «Атмосфера у світлиці військової частини, де звершувався захід, була родинною, близькою та комфортною. Проведений час був сповнений глибоких розмов різних тематик, діленням особистим досвідом служіння, висловленням життєвої позиції та перспектив на майбутнє. Будуючим фактором даної акції був також запал, з яким військовослужбовці прикладалися до виготовлення вервиці, відповідальність, з якою підходили, зміст, який вкладали у важливість наслідків та ефекту організації даної акції».

Вкінці семінаристи коротко оповіли генезу виникнення вервиці, її структуру, зміст, значення, вагомість, поділ Таїнств та представили заклик Церкви щодо молитви на ній. Опісля репрезентованої інформації, спільно з військовослужбовцями помолилися початок вервиці та фрагмент одного з Таїнств.

повідомив Дмитро Телев’як