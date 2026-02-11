08:45 | 13.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Світла буде більше! Графік відключень світла 12 лютого на Тернопільщині (оновлено)

Світла буде більше! Наші енергетики ТИТАНИ!

Зміни в графіку відключень світла 12 лютого на 09.03 год. Добавили світла. Зміни почначені жовтим кольором.


Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 12.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

