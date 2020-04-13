Священники Тернопільщини не будуть служити панахид на цвинтарях у пасхальні дні

ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СВЯТКУВАННЯ КВІТНОЇ НЕДІЛІ, СТРАСНОГО ТИЖНЯ ТА ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО

1. З метою запобігання поширенню коронавірусу, у дусі заряджень Блаженнішого Патріарха Святослава закликаємо усіх вірних до онлайн-участі у богослужіннях Квітної неділі, Страсного тижня та Воскресіння Христового. У зв’язку із винятковою ситуацією, беручи участь у онлайн-трансляціях богослужінь, вірні зможуть отримати благословення пасхальних страв, залишаючись у своїх домівках згідно із вимогами карантину. Таке саме благословення буде й для лози у Квітну неділю.

2. Особливо наполягаємо і просимо, щоби особи, які належать до категорії ризику (літні та хворі особи), не покидали помешкань та скористалися онлайн-трансляціями богослужінь по телебаченню, інтернету чи радіо, під час яких відбудеться освячення пасхальних страв.

3. Священнослужителі у храмах служитимуть приписані уставом богослужіння Квітної неділі, Страсного тижня та Воскресіння Христового, дотримуючись усіх санітарних вимог, без вірних. Однак, якщо вірні знаходитимуться на подвір’ї поза храмом, вони повинні дотримуватися рекомендованої дистанції 2 м та усіх карантинних норм (в т.ч. носіння захисної маски). В такому випадку кожен зокрема несе особисту відповідальність за дотримання санітарних вимог.

4. У Велику П’ятницю у всіх храмах буде виставлена для почитання Свята Плащаниця, але без процесій. Вірні зможуть її вшанувати, споглядаючи і творячи лише малий поясний поклін, при цьому не торкаючись руками та не цілуючи її. Однак просимо вірних не скупчуватися у групи понад 10 осіб, дотримуватись відповідної дистанції між собою (2 м).

5. Для тих, хто все ж таки прийде освятити пасхальні страви, у м. Тернополі священники будуть готові здійснювати освячення у суботу на церковному подвір’ї. Наголошуємо, що недоречним у цей час є ризикувати здоров’ям родини та виходити з дому цілою сім’єю, порушуючи санітарні норми. Достатньо, щоб лише одна особа принесла страви для освячення. При освяченні всі повинні носити захисні маски та дотримуватися рекомендованої дистанції (2 м). Щоб уникнути скупчення вірних на церковному подвір’ї, освячення та окроплення проводитиметься з мінімальним часовим інтервалом таким чином, щоб була рухома черга. Вірні, що освятили страви, повинні якнайшвидше покидати церковне подвір’я. Кожен зокрема несе особисту відповідальність за дотримання санітарних вимог.

6. У малих містечках і селах освячення пасхальних страв священники можуть здійснювати по вулицях біля помешкань вірних або ж на церковному подвір’ї з дотриманнях усіх правил, зазначених у п. 5.

7. Нагадуємо, що час карантину є абсолютно несумісний з влаштуванням святкових прогулянок та святкувань у групах. На церковних подвір’ях не відбуватимуться ніякі святкові заходи.

8. Закликаємо вірних у пасхальний час утриматися від відвідин цвинтарів. Священники не будуть служити панахид на цвинтарях у пасхальні дні. Цю традицію цього року у зв’язку з карантином переносимо на свято П’ятидесятниці (Зелені свята). Парафіяльні священники можуть відправити у храмі на другий день Пасхальних свят парастас з поминанням імен померлих без участі вірних, дотримуючись санітарних норм.

9. Духовенству, чернецтву та всім вірним бажаємо щасливих і радісних свят. Нехай воскреслий Христос скріпить всіх нас у цей час випробування. Для всіх страждаючих, хворих, їхніх рідних, а також для всіх тих, хто жертвенно і самовіддано здійснюює тепер своє служіння, зокрема медичним працівникам, уділяємо з цілого серця архиєрейське благословення і бажаємо Божої сили і здоров‘я.

+Василій Семенюк

архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський