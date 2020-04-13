П’яний на Land Rover ганяв по Тернополю

Днями, екіпаж патрульних отримав повідомлення, що по вулиці Словацького, рухається автомобіль Land Rover, водій якого грубо порушує правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших осіб. Також, заявник повідомив, що водій, ймовірно, перебуває в стані сп’яніння.

Інспектори відразу розпочали пошуки злісного порушника. Завдяки своєчасним та оперативним діям, поліцейським вдалося виявити та зупинити вищевказаний автомобіль на вулиці Камінній.

Під час спілкування з 21-річним кермувальником, охоронці порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що громадянин відмовився. Як наслідок, на чоловіка, інспектори склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП, винесли постанову за ч.5 ст.121 (порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП, а транспортний засіб доставили на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів.