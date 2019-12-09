15:38 | 9.12.2019
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Новини Тернополя 

Тернопільська школа №13 втратила висококваліфікованого фахівця – померла Галина Бутковська

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Сьогодні Тернопільська ЗОШ №13 імені Андрія Юркевича втратила висококваліфікованого фахівця, людину прекрасної душі, відкритого і доброго серця – БУТКОВСЬКУ ГАЛИНУ ПЕТРІВНУ, вчителя математики.

  • У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій її душі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким… Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне, – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Вічна і світла пам’ять ….

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