У представниці Тернопільського технічного університету є шанс стати найкращою студенткою України

Адріана Гарматюк виборюватиме звання найкращої студентки України.

Завершився регіональний етап Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України 2019», у якому взяли участь кращі студенти закладів вищої освіти м. Тернополя.

Наш університет гідно представили студентки: Гарматюк Адріана (факультет економіки та менеджменту) та Криськова Світлана (факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії). Дівчата підготували цікаві відео-презентації, розповіли про свої успіхи у навчанні, науковій та громадській роботі, культурно-мистецькому житті університету, а також представили свій талант та проєкти. У номінації «Кращий студент регіону» перемогу здобула Адріана Гарматюк, а у номінації «Кращий студент-митець» — Світлана Криськова.

Щиро вітаємо наших дівчат з перемогою, а Адріані побажаємо успіху у представленні нашого міста уже на Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент України» 2019 в м. Києві!