У Тернополі горів склад з олією

11 вересня о 13:02 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення, на вул. Промислова, в м. Тернопіль.

До місця події направлено два відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила орієнтовно 150 м кв. В складі зберігались ємності з олією. Існувала загроза розповсюдження полум’я на сусіднє приміщення.

На місце пожежі додатково направлено відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Станом на 13:36 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. О 13:42 — пожежа ліквідована. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.