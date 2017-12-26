Три Архиєреї УГКЦ очолили святкування храмового празника Архикатедри Тернополя

22 грудня відбулася Архиєрейська Божественна Літургія з нагоди храмового празника Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці тернопільської Архикатедри. Богослужіння очолив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) у співслужінні Екзарха Луцького Йосафата (Говери), Єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського Теодора (Мартинюка) та близько 30 священиків, – повідомляє прес-служба єпархії.

Сотні тернополян та парафіян Архикатедрального Соборі прибули, щоб отримати благословення з рук Архипастирів у празничний день їхньої святині та молитовно подякувати Богу за прожитий рік. Парафіяльна громада на чолі із настоятелем Собору о. Орестом Павліським привітала Єпископів біля входу. Відтак, по завершенні Літургії, Митрополит Василій привітав людей, які прибули на свято, представників різних гілок влади з празником та побажав щедрих Божих благословень.

Завершилися святкування водосвяттям у каплиці біля Собору.