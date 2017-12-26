Звіт голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука сесія взяла до відома

Голова обласної ради Віктор Овчарук представив під час сесії звіт про діяльність обласної ради за період з грудня 2016 року по грудень 2017 «Тернопільщина – край ефективних змін».

«Добіг кінця ще один, вже другий, рік роботи обласної ради шостого скликання, – сказав Віктор Овчарук. – Обласні депутати упродовж двох років, попри розмаїття політичних поглядів, думок щодо напрямків розвитку області, першочерговості завдань, виступають монолітною, стабільною силою, яка стоїть на обороні інтересів краю, впроваджує інноваційні ідеї, приймає необхідні для успішної життєдіяльності області рішення, щоразу отримуючи новий досвід.

Усвідомлюючи неминучість реформ та ставши на сторону їх термінового впровадження в краї, найвищий представницький орган Тернопільщини вдало торує у цьому напрямку.

За другий рік роботи Тернопільської обласної ради шостого скликання відбулося три сесії обласної ради (10 пленарних засідань). Прийнято понад 500 рішень, які мають важливе та практичне значення і великою мірою сприяють впровадженню позитивних, якісних процесів у різних сферах життєдіяльності області. Частину із них реалізовано на державному рівні.

Варто відзначити конструктивну, прозору та висококваліфіковану роботу 10 постійних комісій Тернопільської обласної ради, до складу яких увійшли представники усіх фракцій. Відбулося більше 100 засідань, на яких розглянуто і прийнято майже 400 рішень та пропозицій.

На шостій сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання розглянуто електронну петицію про передання Тернопільській обласній комунальній експериментальній комплексній школі мистецтв імені Ігоря Герети права власності на землю та приміщення, яке передбачалося для будівництва Тернопільської обласної бібліотеки, за адресою площа Героїв Євромайдану, 17 (щодо програми розвитку Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв ім.І.Герети).

За звітний період 2017 року до Тернопільської обласної ради надійшло понад 1400 звернень громадян,з-поміж яких переважають питання соціального захисту (90%), проте актуальними залишаються питання комунального господарства, будівництва і житлової політики – 2%, дотримання роботодавцями законодавства про працю, виплат заробітної плати і працевлаштування – 2% та питання охорони здоров’я – 2% від усіх звернень.

Так, з проханням про надання грошової допомоги безпосередньо до голови Тернопільської обласної ради звернулося понад 1000 заявників, які отримали допомогу більше півмільйона грн., з них – понад 400 учасників АТО, які отримали допомогу на суму майже 300 тис.грн.

Зважаючи на тенденцію до збільшення звернень громадян, які потребують матеріальної допомоги, Тернопільською обласною радою періодично затверджуються зміни до обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки з метою збільшення обсягу коштів на вказані цілі.

Попри різноманітні труднощі, маємо сказати: 2017 рік став початком впровадження реформ в краї. Відтак зміни, що відбуваються, стали відчутними – значно зросли бюджети громад, якіснішим стало управління ними, впроваджується електронна медицина, громади отримують шкільні автобуси, будують нові ЦНАПи, відкривають пункти пожежної безпеки, патрульної поліції, екстреної медичної допомоги. Таким чином поліпшується якість життя краян. Саме задля втілення волевиявлення народу, громада довірила органам місцевого самоврядування вирішення найважливіших питань соціально-економічного та культурного життя.

Твердо переконані: нашим першочерговим обов’язком є захист інтересів громади, яка делегувала нам право приймати управлінські рішення.

Тернопільська обласна рада гуртом, усім краєм – на шляху реформ та їхуспішної реалізації заради соціально-економічного та культурного розвитку Тернопілля та усієї України.»