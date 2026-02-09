У Коропці доступний інтернет під час відключень світла

Будь-який громадянин може прийти та скористатися мережею для зв’язку, роботи або навчання.

Назва мережі: GiperNet-AP

Пароль: 12345678

Просимо користуватися відповідально та за можливості не створювати скупчення людей, просять у селищній раді.

Поширюйте інформацію — це може бути важливо для інших