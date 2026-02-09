У Коропці доступний інтернет під час відключень світла
Коропецька селищна рада, повідомляє, що у період відключення електроенергії біля серверної компанії «ГіперНет» доступний безкоштовний доступ до інтернету.
Будь-який громадянин може прийти та скористатися мережею для зв’язку, роботи або навчання.
Назва мережі: GiperNet-AP
Пароль: 12345678
- Просимо користуватися відповідально та за можливості не створювати скупчення людей, просять у селищній раді.
Поширюйте інформацію — це може бути важливо для інших