У Коропці доступний інтернет під час відключень світла

Коропецька селищна рада, повідомляє, що у період відключення електроенергії біля серверної компанії «ГіперНет» доступний безкоштовний доступ до інтернету.

🔹 Будь-який громадянин може прийти та скористатися мережею для зв’язку, роботи або навчання.
📶 Назва мережі: GiperNet-AP
🔑 Пароль: 12345678
  • Просимо користуватися відповідально та за можливості не створювати скупчення людей, просять у селищній раді.

Поширюйте інформацію — це може бути важливо для інших 💙💛

