У Тернополі тимчасово не курсують тролейбуси через масив «Східний»

У Тернополі 9 лютого тимчасово припинено рух тролейбусів через житловий масив «Східний». Обмеження пов’язані з відключенням електроенергії на цій ділянці.

На період знеструмлення перевезення пасажирів за маршрутами тролейбусів №10 та №4 здійснюватимуть великогабаритні автобуси.

Просимо мешканців заздалегідь планувати поїздки та враховувати можливі затримки в русі громадського транспорту.

Актуальну інформацію про пересування транспорту можна переглядати в мобільному застосунку «е-Тернопіль» (у розділі «Де транспорт»), який доступний на операційній системі Android або на iOS.