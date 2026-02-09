09:25 | 9.02.2026
У Тернополі тимчасово не курсують тролейбуси через масив «Східний»

Redaktor

У Тернополі 9 лютого тимчасово припинено рух тролейбусів через житловий масив «Східний». Обмеження пов’язані з відключенням електроенергії на цій ділянці.

На період знеструмлення перевезення пасажирів за маршрутами тролейбусів №10 та №4 здійснюватимуть великогабаритні автобуси.

Просимо мешканців заздалегідь планувати поїздки та враховувати можливі затримки в русі громадського транспорту.

Актуальну інформацію про пересування транспорту можна переглядати в мобільному застосунку «е-Тернопіль» (у розділі «Де транспорт»), який доступний на операційній системі Android або на iOS.

